ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha confermato la previsione di crescita economica dell’area euro allo 0,8% per il 2024, mentre ha limato all’1,4% le attese per il 2025. Tre mesi fa l’esecutivo comunitario indicava una crescita all’1,5% per il prossimo anno. A pesar e sono soprattutto i focolai di guerra in Ucraina e Medio Oriente.

