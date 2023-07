Terni, in arrivo le Carte Solidali per 1180 famiglie: contributi economici da 382 euro - Tuttoggi.info

"Questa carta elettronica rilasciata da Poste Italiane rappresenta uno strumento rilevante per l’acquisto di beni di prima necessità da parte di nuclei familiari in stato di bisogno".

Inizierà lunedì 24 luglio la distribuzione, tramite Poste Italiane, delle 1180 carte solidali assegnate dall’Inps alle famiglie ternane.

A renderlo noto l’assessorato al Welfare del Comune di Terni. Come è noto, gli elenchi degli assegnatari del beneficio economico non possono essere pubblicati.

Contributo economico, per nucleo familiare, di 382,50 euro

La misura, nello specifico, prevede un solo contributo economico, per nucleo familiare, di 382,50 euro.

“Questa carta elettronica rilasciata da Poste Italiane – dichiara l’assessore al Welfare Viviana Altamura – rappresenta uno strumento rilevante per l’acquisto di beni di prima necessità da parte di nuclei familiari in stato di bisogno. L’iniziativa è dell’Inps; la direzione Welfare del Comune si è prontamente attivata per una gestione celere”.

Le famiglie in possesso dei requisiti necessari riceveranno una lettera con i riferimenti della carta prepagata e tutte le informazioni per la sua attivazione.

Una volta ricevuta a casa la comunicazione, è necessario presentarsi allo sportello indicato di Poste Italiane con: il codice identificativo della carta comunicato dal Comune tramite lettera di notifica; il documento di identità valido; il codice fiscale della tessera sanitaria.

Chi può beneficiarne

I ministeri dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare, delle Foreste e dell’Economia e delle Finanze hanno definito i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico istituito con la legge di bilancio 2023. Si tratta di cittadini appartenenti a nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto: iscrizione all’anagrafe comunale; titolarità di una certificazione ISEE ordinaria, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei percettori di reddito di cittadinanza, di inclusione, di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

La carta è utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari

La carta è utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma. E’ possibile anche usufruire di convenzioni, stipulate con le principali associazioni di categoria e con singoli esercenti, che consentono una scontistica del 15% sui prodotti.

Gli esercizi aderenti sono indicati nella pagina del ministero dell’Agricoltura dedicata al Fondo Alimentare.

L’assessorato al Welfare del Comune di Terni ha messo a disposizione recapiti telefonici (0744 469009 549378) ed email (direzionewelfare@comune.tr.it) per chi volesse chiedere informazioni.