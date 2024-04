Terni, il weekend del Lions Club tra cultura, sviluppo e ambiente - Tuttoggi.info

Dagli incontri con gli studenti al convegno sull'energia con esperti internazionali: un fine settimana ricco di eventi.

Un fine settimana, quello trascorso, ricco di eventi organizzati dal Lions Club di Terni e Narni.

Un incontro per i bambini e la serata conviviale

Giovedì 12 aprile, presso la scuola primaria ‘Fatati’ di Terni, si è tenuto l’incontro ‘Salviamo le api e la biodiversità’, in linea con il tema annuale del Distretto 108L. L’esperto Damiano Bernardini ha intrattenuto e coinvolto oltre 40 bambini, al fine di promuovere la cultura del rispetto della natura. Venerdì 13, invece, la serata conviviale del Lions Club Terni Host, guidato da Alessandra Robatto, con il Generale Piero Fontana, che, dopo aver prestato servizio a Roma come capo della divisione ‘Sistemi informatici’ del Ministero della Difesa, lavora da anni, come socio del Lions International, sul tema della sicurezza in rete, nelle scuole primarie e secondarie d’Italia.

Esperti di energia nella biblioteca del CLT

‘Interconnettiamoci… ma con la testa”, ancora, è il titolo degli incontri del 12 e del 13 aprile, con oltre 300 studenti delle scuole di Terni e Narni. Al centro dell’attenzione, questa volta, il cybersecurity, la protezione dei sistemi, gli usi corretti del linguaggio in rete. Infine il convegno del 14 aprile, quando in Italia è stato celebrato il Lions Day 2024. A Terni, presso la biblioteca del CLT, si sono riuniti esperti universitari di energia. Dell’energia prodotta dalle maree, nello specifico, ha parlato il professor Fabio Filianoti, che sul lungomare di Reggio Calabria gestisce uno dei laboratori più attrezzati.

Al termine, il professor Lucio Ubertini dell’Università La Sapienza di Roma, co-chairman del Centro studi Lions insieme all’avvocato Pietro Pegoraro, ha raccolto i temi salienti degli abstract che saranno pubblicati in un apposito Quaderno del Lionismo.