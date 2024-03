Terni, il 28 marzo riapre la strada Cesi- S. Erasmo - Tuttoggi.info

"E' stato sistemato tutto il tratto in asfalto che dall'abitato di Cesi conduce alla zona del campo di tiro a volo

Giovedì 28 marzo, alle ore 11, riaprirà al traffico la strada che da Cesi porta a S. Erasmo.



“Un lavoro importante, per un importo complessivo di 800.000,00 euro: il primo intervento portato a termine nell’ambito del progetto ‘PNRR Cesi porta dell’Umbria’“, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Terni, Giovanni Maggi.



“E’ stato sistemato tutto il tratto in asfalto che dall’abitato di Cesi conduce alla zona del campo di tiro a volo, con opere di recupero degli strati fondali della sede stradale, sistemi idraulici dei fossi demaniali in attraversamento e nuove barriere di protezione laterale in acciaio”, precisa l’assessore.