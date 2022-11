Terni, giornalisti imbavagliati davanti a Procura in segno di protesta - Tuttoggi

Giornalisti “Norma interpretata in modo troppo rigido”

“L’iniziativa di stamattina si associa a quella di Roma dove i colleghi con l’adesione della Federazione Nazionale della Stampa hanno inscenato la stessa protesta davanti alla procura capitolina”, dice il presidente Asu. “Quello che non si capisce – aggiunge – è perché la direttiva europea, il cui spirito è pur condivisibile, in Italia sia stata recepita in maniera così rigida. Talmente restrittiva da mettere in pericolo il diritto-dovere di cronaca e il diritto del cittadino ad avere un’informazione corretta”.

“Ci troviamo davanti ad un muro di gomma – è stato sottolineato poi dai giornalisti – che va a ledere non solo il rispetto della nostra professione e della libertà di informazione, ma anche il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati”.

Richiesto incontro con procuratore capo, Alberto Liguori

È stato quindi richiesto un incontro al procuratore capo, Alberto Liguori, che però oggi non era in sede. “La segreteria del procuratore – informa sempre il presidente Cinque – ci ha garantito l’impegno a riportare al capo della procura ternana la nostra richiesta di incontro. Ora attendiamo una chiamata. Quello che vogliamo, e che è stato già detto e richiesto dalla Fnsi, è che governo e Parlamento rimettano mano alla legge e ne modifichino quei contenuti che non si conciliano con la possibilità di lavorare in maniera normale seguendo le regole del giornalismo e quelle, non scritte ma in piedi da sempre, dell’interscambio fra stampa e organi giudiziari, nel supremo e unico interesse di svolgere un sevizio essenziale per i cittadini e quindi per la democrazia”.