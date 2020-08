Terni, festa in villa stile far west | Rissa e colpi di pistola - Tuttoggi

Una festa in una villa privata di Terni, generalmente usata per questo tipo di eventi, si è trasformata in un far west.

Rissa e colpi di pistola

Secondo quanto è stato possibile apprendere sono stati due gruppi di cittadini stranieri di nazionalità diversa ad affrontarsi in una rissa nell’ambito della quale sono stati esplosi almeno 5 colpi di pistola.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto si sono subito portate le forze dell’ordine, nello specifico Carabinieri e Polizia, ma al loro arrivo quasi tutti i partecipanti della festa si erano ormai dileguati.

Le indagini

Le indagini potrebbero essere agevolate dalle misure anti Covid, visto che l’organizzatrice della festa (come riportato dal Corriere dell’Umbria) ha registrato i nominativi dei partecipanti che, in queste ore, sono ascoltati dagli inquirenti per cercare di risalire ai responsabili degli spari.