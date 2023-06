Terni, donna arrestata per spaccio | Blitz della Polizia in appartamento - Tuttoggi.info

Donna arrestata a Terni per spaccio di droga. La 57enne aveva in casa cocaina e hashish. Segnalati anche 3 uomini come assuntori

Una donna di 57 anni è stata arrestata in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Terni martedì 27 giugno, al termine di un breve servizio di osservazione, effettuato dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Anche a seguito di segnalazioni anonime, la Sezione Antidroga, la mattina di martedì, stava attuando dei controlli in alcune aree residenziali della città, individuate come possibili zone di spaccio; in una delle vie oggetto degli accertamenti degli investigatori, è stato notato un andirivieni sospetto: vari individui, già noti come assuntori, che entravano ed uscivano dal portone di un condominio. Uno di questi è stato fermato e trovato in possesso di una dose di cocaina e una di hashish; l’uomo ha dichiarato di aver acquistato le dosi da una donna che viveva in un appartamento del condominio da dove era appena uscito.

Donna arrestata per spaccio, blitz in appartamento

E’ scattata la perquisizione domiciliare e oltre alla donna, gli agenti hanno trovato in casa altri due uomini, anche questi in possesso di varie dosi sia di cocaina, che di hashish, che hanno confermato di aver appena acquistato la droga dalla donna; insieme al primo fermato, sono stati tutti segnalati alla locale Prefettura come assuntori. La donna, una 57enne ternana, pluripregiudicata, a quel punto ha consegnato spontaneamente un involucro contenente oltre 33 grammi di cocaina, un sacchetto di eroina del peso di oltre 6 grammi e altri involucri contenenti eroina, hashish e cocaina. Nell’abitazione, sono stati inoltre trovati 3 bilancini di precisione, un cellulare, tutto il materiale per il confezionamento delle dosi e delle cannucce in plastica colorate, tagliate, sporche di polvere color crema, con tutta probabilità usate per aspirare le sostanze stupefacenti.

Disposti domiciliari

La donna, che non lavora, ha poi consegnato ai poliziotti 1.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, denaro che è stato sequestrato perché ritenuto frutto dell’attività illecita. Sequestrati anche i vari tipi di sostanze stupefacenti per oltre mezzo etto. La donna è stata arrestata e messa a disposizione del Sostituto Procuratore di turno; nella direttissima di mercoledì, dopo la convalida dell’arresto, il giudice del Tribunale di Terni ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo previsto a fine luglio.