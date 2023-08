Terni, crollo pini e strada chiusa | Aniello "Per 20 anni niente manutenzione" - Tuttoggi.info

Crollo pini in via Centurini, strada chiusa al traffico. Vigili del fuoco, tecnici del Comune e Afor in sopralluogo. In vista abbattimenti

“Nessuna manutenzione ordinaria negli ultimi 20 anni per i pini di Viale Centurini” – è quanto affermato dall’assessore Mascia Aniello sul crollo di due pini, avvenuto nella giornata di ieri, 21 agosto. “Sono piante assai fitte, cresciute in ‘competizione arborea’ tra di loro, sviluppando un tronco esile e molto alto. Per effetto del peso della chioma, gli esemplari sono sbilanciati e incastrati l’uno sull’altro: la caduta di alcuni può innescare un effetto domino. – continua l’assessore – Lo stesso problema riguarda l’altra metà della pineta in mano ai privati. Ereditiamo una situazione disastrosa e ora, con il crollo di due pini, con quattro fortemente instabili e altri secchi, siamo costretti a chiudere Viale Centurini per l’evidente pericolo

pubblico”.

Crollo pini, strada chiusa

Nella mattina di oggi, 22 agosto, i Vigili del Fuoco, i tecnici dell’Afor e del Comune hanno svolto un sopralluogo per cercare di capire quale sia la strategia da adottare per riaprire in tempi rapidi via Centurini, attualmente chiusa al traffico per pericolo pubblico. Secondo quanto appreso, diverse piante dovranno essere abbattute e ripiantumate a una distanza di di sicurezza rispetto alla strada e alla ciclabile che costeggia la via.