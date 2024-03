Terni, chiusa struttura per anziani: ospiti andranno trasferiti entro 60 giorni - Tuttoggi.info

Gravi irregoralità della gestione dei servizi e delle persistenti e reiterate violazioni del regolamento regionale riscontrate durante i numerosi sopralluoghi

Chiusa una struttura residenziale per anziani autosufficienti a Terni: entro 60 giorni gli ospiti dovranno essere trasferiti. La direzione welfare del Comune di Terni ha infatti reso noto che è stata revocata l’autorizzazione al funzionamento della struttura denominata Eden, sita a Marmore.

Il provvedimento – viene spiegato – si è reso necessario a causa “delle gravi irregoralità della gestione dei servizi e delle persistenti e reiterate violazioni del regolamento regionale riscontrate durante i numerosi sopralluoghi effettuati, anche in presenza dei referenti della Usl e del Comando Carabinieri per la tutela della salute”.

L’atto di revoca dell’autorizzazione sarà trasmesso al soggetto gestore della struttura, affinché predisponga un apposito piano di trasferimento degli ospiti da concordare con i familiari, con la Usl di competenza e il comune. Il trasferimento degli ospiti dovrà avvenire entro 60 giorni con la massima accuratezza, tenuto conto delle fragilità delle persone anziane ospitate.

“Il Comune di Terni, in qualità di comune capofila della Zona Sociale n.10, ha il compito di effettuare sopralluoghi di monitoraggio presso le strutture per anziani autosufficienti al fine di verificare il rispetto della normativa oltre al rispetto di quanto previsto dalle autorizzazioni rilasciate dall’Ente – informa l’assessore al Welfare Viviana Altamura – i monitoraggi costituiscono un’attività estremamente importante in quanto consentono di verificare la corretta gestione delle strutture sotto i profili, tecnici, amministrativi e sociali. Inoltre la commissione è accompagnata nelle visite da referenti della Usl che verificano la salute degli anziani in generale e, nello specifico, il loro grado di autosufficienza quale elemento indispensabile per la permanenza nelle strutture” .

“Ringrazio la direzione Welfare e gli uffici – conclude l’assessore Altamura- per essere sempre attenti e scrupolosi per la salvaguardia dei più fragili, e altresì ringrazio le forze dell’ordine e la Usl che prontamente sono intervenuti al nostro fianco” .