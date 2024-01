Terni, c'è l'ok per la dispersione delle ceneri mortuarie sul fiume Nera - Tuttoggi.info

L’area individuata è la “Prua sul Fiume Nera” di Ponte Carrara, spazio con due punti di affaccio diretti sul fiume.

La Giunta comunale ternana ha dato l’ok per la dispersione delle ceneri mortuarie sul fiume Nera.

L’area individuata è la “Prua sul Fiume Nera” di Ponte Carrara, spazio con due punti di affaccio diretti sul fiume, che non necessita di alcuna opera di adeguamento, eccezion fatta per la cartellonistica di segnalazione.

Nel 2019 era stato individuato un tratto del fiume Nera in località Ponte Allende, ma l’area, nonostante le opere di manutenzione per il ripristino del decoro, è stata più volte oggetto di occupazione impropria per bivacchi. La zona, inoltre, stando a quanto riportato nella delibera di giunta, “non si trova nella disponibilità dell’ente, ed essendo parte di una sponda fluviale, sulla stessa sono vigenti i divieti assoluti previsti per le opere di sistemazione nelle sue fasce di rispetto. Poi, la particolare natura delle sponde e la particolare acclività delle stesse, rende pericoloso l’accesso al fiume”.