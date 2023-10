Terni, c'è bando per case popolari | Come fare domanda - Tuttoggi.info

Bando case popolari a Terni, ecco tutte le informazioni per fare domanda, C'è tempo fino al 29 dicembre 2023

La direzione Welfare informa che, a partire dalle 12 del 30 ottobre 2023 e fino al 29 dicembre 2023, sarà possibile presentare domanda per il bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica. La domanda di partecipazione al bando Ers deve essere presentata per via telematica inserendo i dati richiesti nell’apposita procedura di istanza online, disponibile nel sito istituzionale del Comune di Terni nella sezione servizi online sulla base del modello predisposto dalla Regione Umbria.

Bando case popolari, come fare domanda

Per accedere alla procedura di presentazione istanza on line è necessario l’accreditamento mediante il sistema di identità digitale, lo SPID, oppure la carta d’identità elettronica. E’ possibile compilare e firmare la delega prevista dal programma ed utilizzare lo SPID del delegato.

E’ disponibile una guida per come compilare la domanda con il dettaglio dei documenti da inserire come allegati.

Una volta completato il caricamento di tutta la documentazione necessaria, il sistema informatico genera la domanda e provvede all’invio della stessa al protocollo dell’Ente. La ricevuta che viene rilasciata contiene il numero attribuito all’istanza e deve essere conservata dal richiedente.

Per ulteriori informazioni: direzione Welfare, Piazza San Francesco n. 14, lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì pomeriggio dalle 15 alle 17, direzionewelfare@comune.terni.it