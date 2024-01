Terni, cancello travolge giovane operaio - Tuttoggi.info

Incidente sul lavoro nella zona di via Narni: giovane operaio travolto da cancello alla fine del turno. Soccorsi sul posto

Una squadra dei Vigili del fuoco di Terni sta intervenendo in via Narni per un incidente sul lavoro che si verificato in un’azienda che si occupa di consegna di prodotti dolciari. Secondo quanto è stato possibile apprendere, alla fine del turno di lavoro serale, il personale, dopo essere uscito dall’azienda, stava chiudendo a mano un cancello scorrevole che, per cause ancora da accertare, è caduto addosso ad un giovane operaio. Immediatamente soccorso dai colleghi presenti è stato poi estratto e consegnato al personale del 118 che lo ha trasferito al Pronto Soccorso. Sul posto la Polizia di stato e personale dell’ispettorato del lavoro.

foto archivio