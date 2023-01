Terni, arrivano nuove telecamere per la sicurezza | Ecco dove - Tuttoggi

Nuove telecamere per sicurezza di Terni, i consiglieri della Lega "Individuare responsabili di furti e atti vandalici"

“Nei prossimi mesi a Terni verranno installate nuove telecamere di videosorveglianza e di lettura targhe a Piediluco, Marmore, Cesi, Collescipoli e Miranda; stiamo lavorando per l’implementazione di sistemi di controllo anche nelle aree prossime allo stadio, in alcune ulteriori zone della movida, nel quartiere di Gabelletta e in altri siti della città ritenuti sensibili”. È quanto si legge in una nota dei consiglieri comunali di Terni del gruppo Lega.

Nuove telecamere per la sicurezza

“L’assessore Giovanna Scarcia sta svolgendo i sopralluoghi nelle zone interessate insieme ai tecnici degli uffici comunali competenti e ai delegati delle Forze dell’Ordine – spiegano i consiglieri leghisti – recependo le istanze dei cittadini e dimostrando ancora una volta grande attenzione al tema della sicurezza. In tal senso, la videosorveglianza rappresenta uno strumento efficace al contrasto della microcriminalità nella sua funzione di deterrente e di prevenzione e come strumento per fornire prove ed elementi utili alle indagini per individuare i responsabili dei reati quali furti e atti vandalici. Fin dall’inizio della consiliatura, la Lega e la giunta Latini hanno lavorato per garantire un livello di sicurezza sempre maggiore in città, in coordinamento con le forze dell’ordine, sviluppando iniziative volte al recupero del decoro urbano, al potenziamento del corpo di polizia locale, all’implementazione dell’illuminazione e dei sistemi di controllo in centro città e in periferia.