Terni, baby gang di Gabelletta | Il M5S e il 'Salvini dixit' - Tuttoggi

“La Lega specula sulla sicurezza di Terni”

“Una bella faccia tosta da chi, con la retorica sulla sicurezza e una Terni dipinta come la peggiore e più pericolosa delle città in guerra, ci ha vinto le amministrative portando Salvini ad aizzare la folla un giorno sì e l’altro pure. Alla Lega – conclude la nota del M5S – che ora minimizza sul tema sicurezza, rispondiamo con le parole di Salvini durante le sue allora numerose passerelle a Terni mentre versava fiumi di odio e retorica sul tema che, di fatto, ha permesso al suo partito di arrivare a Palazzo Spada. Chi ha speculato sulla sicurezza a Terni e l’ha usata perennemente come megafono in una campagna elettorale permanente è soltanto chi oggi governa e amministra Terni, la regione e lo Stato. Anche se oggi fa comodo dimenticare, la storia non perdona”.

‘Salvini dixit’

Così parlò il capitano: “La sicurezza a Terni non c’è. Come non c’è a Perugia. Ma i politici locali dicono che va tutto bene e pensano di prendere in giro gli umbri, ma gli umbri non si prendono in giro” e ancora: “Meno delinquenti e più sicurezza. Terni va ripulita. Tornerò presto in città“. Ecco, almeno per fortuna Salvini non è più tornato, lasciando soli i suoi consiglieri a negare l’evidenza della realtà.