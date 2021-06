Terni, arrestato spacciatore con 10 gr. di cocaina - Tuttoggi

L’uomo è stato quindi ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza e la cocaina è stata sequestrata

Nel corso del pomeriggio di ieri 1 giugno, durante uno specifico servizio di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Terni hanno tratto in arresto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” M.A., nato in Albania nel 1964 ma residente in Terni, già noto alle Forze dell’Ordine.

Cocaina in tasca e in auto

L’uomo, sottoposto a controllo a bordo della propria autovettura, a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di poco più di mezzo grammo di cocaina occultata nella tasca dei pantaloni e di ulteriori 17 dosi della medesima sostanza stupefacente occultate all’interno dell’autovettura, per un peso complessivo di quasi 8 grammi.

Perquisizione domiciliare

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ancora 1 grammo e mezzo, sempre di cocaina; 27 grammi di sostanza utilizzata per la preparazione ed il taglio dello stupefacente e, infine, un bilancino di precisione.

Arresti domiciliari

L’uomo è stato quindi ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza. La sostanza stupefacente ed il rimanente materiale sopra elencato sono stati sottoposta a sequestro.