Terni, 48 anni dopo il suono della prima campanella... - Tuttoggi.info

Terni, 48 anni dopo la prima campanella di elementari la IB di Quartiere Italia si ritrova nel ricordo del passato

Nel 1975 la scuola elementare iniziava ad ottobre. E così, a 48 anni da quella prima campanella, gli ex alunni della Prima B della scuola elementare Quartiere Italia si sono ritrovati proprio davanti all’edificio di via Fratelli Cervi, oggi intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il ricordo della maestra Marisa Matteucci

Per la gran parte delle ragazze e dei ragazzi di allora è stata l’occasione per rivedersi, riabbracciarsi e ricordare 5 anni passati insieme sui banchi di scuola e una serie infinita di aneddoti e storie felici. Ma soprattutto una giornata di nostalgia e di omaggio per la maestra Marisa Matteucci, recentemente scomparsa, che ha lasciato una traccia indelebile nel cuore della classe e un’amicizia profonda, destinata a superare anche gli ostacoli del tempo. E a testimonianza del legame che ancora oggi tiene insieme gli ex alunni della Prima B e la loro docente, alla rimpatriata ha partecipato anche il figlio della maestra, Fabio, che per un giorno ha vestito il grembiule e il fiocco azzurro della scuola elementare.

E il ricordo di Gianluca Castellani

A ritrovare tutti i ragazzi del 1969 e del 1970 che frequentarono la scuola a partire dal 1975/76, è stata la perseveranza di Elisa e Roberta, organizzatrici anche della riunione conviviale che ha fatto seguito all’incontro a Quartiere Italia, che hanno passato settimane a rintracciare gli ex compagni di scuola, anche grazie ai social e al passaparola. E così al raduno c’erano quasi tutti, a conferma di un’amicizia che è rimasta intatta anche cinquant’anni dopo. Mancava, purtroppo, Gianluca Castellani, un ragazzo sfortunato e molto conosciuto a Terni, che ci ha lasciato qualche anno fa e che è stato ricordato con affetto e con la delicatezza che la vita non gli ha regalato. Ed ha saltato l’incontro anche qualche ragazzino di allora, impegnato sul lavoro, con la famiglia o con qualche acciacco di stagione.

Ma gli altri c’erano tutti e hanno brindato insieme a quel primo giorno di scuola e a quell’incontro magico che hanno reso più belle e complete le loro vite.

Alla rimpatriata hanno partecipato: Claudia Baiocco, Annarita Bellini, Elisa Binarelli, Cristiano La Tegola, Gabriele Mechelli, Antonella Morganti, Maurizio Muzi, Roberta Papa, Roberta Scarfone, Alessandro Spadafora, Lorena Tittarelli, Gianluca Vantaggi, Federico Zacaglioni, Michele Zacaglioni.