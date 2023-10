Terni, 1milione e mezzo per il nuovo camposcuola: sarà pronto nel 2025 - Tuttoggi.info

Il camposcuola "Casagrande" di Terni sarà riqualificato grazie ai fondi Pnrr. Lavori consegnati alla ditta di Napoli CO.GE.BEN. Srls

Il camposcuola “Casagrande” di Terni sarà riqualificato grazie ai fondi PNRR – NextGenerationEU – per un importo di 1milione e 500mila euro. Con D.D. 2454 del 16.09.2022 e successiva D.D. 3240 del 27.11.2022 si è proceduto, ad affidare al costituendo R.T.P. Arch. Alberto Tiberi (mandatario), Studio Tecnico Associato Paganelli, Ing. Alessandro Passetti, Arch. Andrea Della Sala, Ing. Simone Monotti ed Ing. Alberto Lausi (mandanti), l’incarico per la redazione della Progettazione esecutiva, la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in corso di progettazione ed esecuzione dei lavori per l’importo complessivo di € 92.675,63 oltre CNPAIA ed IVA per un totale di € 117.586,84, pari ad un ribasso del

30% sull’importo a base d’asta di € 132.393,76.

Camposcuola Terni, 1milione e mezzo per la riqualificazione

Successivamente, con il Decreto n. 124 del 13 marzo 2023, riguardante il Fondo per l’avvio delle Opere

indifferibili per il I semestre 2023, è stata concessa la preassegnazione di un incremento del 10% del contributo originariamente assegnato, pari ad € 150.000,00 (Iva inclusa) per l’intervento di Riqualificazione Campo Scuola “F. Casagrande” e con D.G.C. 130 del 10.05.2023, a seguito del Rapporto di Verifica Finale e del Verbale di Validazione emesso dal R.U.P. in data 04.05.2023, è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori che sono stati affidati all’Operatore Economico CO.GE.BEN. Srls con sede in C.so Meridionale, 51 – 80143 Napoli che in data 04.09.2023, con apposito verbale, ha ricevuto l’incarico formale per l’inizio dei lavori, fissando quale termine ultimo per la fine della riqualificazione al 25.02.2025