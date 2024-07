Ternana, sulle maglie c'è la 'Fera' | 'Giallo' Capozucca, Guida non c'è - Tuttoggi.info

Conoscevo solo la copertina di Terni, poi ho conosciuto i ternani: gente per bene, che lavora e considera la squadra una cosa di famiglia. È arrivato Guida che è una persona altrettanto per bene ha creato un ottimo gruppo di lavoro e a volte sono state dette cose non vere. Alcune ricostruzioni su fatti recenti andrebbero affrontate in modo vero e serio. Siamo retrocessi in modo immeritato. Un dirigente dovrebbe chiedere scusa ma io dico che abbiamo dato tutto quello che potevamo, abbiamo dato tutto alla città. Abbiamo affrontato tutto col massimo rispetto, col lavoro, silenzio e serietà. Una società è un algoritmo complesso e noi lavoriamo ogni giorno per il bene della Ternana. Chiunque voglia bene alla Ternana ci sostenga, ci stia vicino e venga allo stadio. Nella storia fisiologica di una società ci sono dirigenti, giocatori e altre figure che vanno e vengono. Non risponderò a fake news, polemiche sterili e tweet.



Capozucca ha dato tanto al calcio italiano e nei percorsi professionali possono aprirsi tanti cantieri e il tema è secondario. Non dobbiamo essere focalizzati sul qui e ora e non ho nulla da commentare e le criticità fanno parte della realtà. Cerchiamo di fare il meglio della Ternana, Capozucca ha dato tanto e può continuare a dare tanto, vedremo cosa succederà nelle prossime ore.



Siamo una piazza ambita e ci sono trattative in corso. C’è una fase negoziale che tutte le società devono attraversare. Sono in arrivo altri giocatori e alcuni li abbiamo già. A gennaio poi c’è un’altra sessione di mercato, a Terni succede quello che succede in qualsiasi altro posto. Lasciateci gentilmente completare il lavoro che abbiamo iniziato. Siamo andati a San Gemini per stare vicino alla città e crediamo nel territorio. Veniteci a sostenere e dateci quello che avete sempre donato: il vostro affetto incondizionato.