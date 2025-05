Foligno, torna "Girogiocando 2025": lunedì la presentazione - Tuttoggi.info

Torna nel cuore del centro storico “Girogiocando”, l’iniziativa che trasforma Foligno in un grande parco giochi urbano.

La manifestazione coinvolge associazioni, scuole, gruppi sportivi, artigiani e artisti, uniti per offrire due giornate gratuite dedicate a bambini, ragazzi e famiglie.

La presentazione avverrà lunedì 5 maggio alle 11.30 nella Sala della Giunta presso il Palazzo Comunale in piazza della Repubblica da parte del presidente Aldo Amoni dell’Associazione Borghi e Centri Storici, che organizza l’evento con il supporto operativo e organizzativo della Confcommercio di Foligno e il patrocinio del Comune di Foligno. All’evento parteciperanno la Polizia di Stato, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e tante associazioni di volontariato.

Le attività saranno diffuse in tutte le piazze principali, da Porta Romana a Piazza della Repubblica, coinvolgendo oltre 40 realtà.

Durante l’incontro verrà illustrato il programma ufficiale dell’evento, che animerà il centro storico di Foligno nei giorni sabato 10 e domenica 11 maggio, con numerose attività ludiche, didattiche e ricreative rivolte a famiglie e bambini.

Di seguito il programma dettagliato delle attività previste:

Sabato 10 maggio – ore 11:00

• Piazza della Repubblica

• Laboratorio della pasta a cura di Silene ( su prenotazione )

Sabato 10 maggio – dalle ore 15:00

• Piazza della Repubblica

• Ludobus

• Attività di scherma a cura di Club Scherma Foligno

• Piazza Faloci Pulignani

• Laboratori creativi con oggetti riciclati a cura di Legambiente dalle ore 16 alle 19 “Con le mani e con il cuore – Idee riciclate per dire “Mamma ti voglio bene”

• Largo Carducci

• Educazione stradale a cura della Polizia Locale

• Piazza Matteotti

• Pompieropoli

• Gonfiabili e giostre ( a pagamento )

• Piazza San Domenico

• Ciclodromo a cura di UC Foligno

• Piazzetta Piermarini

• Tiro con l’arco e orienteering a cura di Associazione Gaia

• Piazzetta Beata Angela

• La valigia dell’artista (hip hop, contemporanea, classica – lezioni aperte e spettacoli)

-Sabato pomeriggio

-15.30-17 Lezione aperte di danza contemporanea, hip hop e classico

-dalle 17.30 alle 19 spettacolo di danza

• Porta Romana

• Parete di arrampicata a cura del CAI

• Sede Merendoni

• Laboratorio di pasticceria a cura della Pasticceria Merendoni ore 16:30 ( su prenotazione )

• Biblioteca PiLL – Le Conce

• Laboratori creativi

→ Invito speciale“Porta un libro che hai già letto, fai un dono col tuo affetto! Alla Libreria Pill lo lascerai… e un’avventura nuova porterai!”

Domenica 11 maggio – dalle ore 10:00

• Piazza della Repubblica

• Attività di scherma a cura di Club Scherma Foligno

• Scacchi a cura dell’associazione Diamoci una mossa

• Laboratorio del pane a cura di FIDA (ore 16:00 e ore 18:00 su prenotazione)

• Flash mob “Nati per Leggere” (ore 10:30 – 12:00 presso la corte di Palazzo Trinci)

→ Invito speciale: portare un cuscino o un telo e un libro preferito per leggere insieme a bassa voce.

• Gonfiabili a cura di Mascotte Party ( a pagamento)

• Via Umberto I° angolo via Piermarini ( lato OVS)

• Ludobus

• Piazza Faloci Pulignani

• Laboratori creativi con oggetti riciclati a cura di Legambiente dalle ore 10 alle 13 “Con le mani e con il cuore – Idee riciclate per dire “Mamma ti voglio bene”

• Largo Carducci

• Educazione stradale a cura della Polizia Locale

• Attività “Città sicura” a cura della Polizia di Stato

• Esposizione straordinaria della Lamborghini della Polizia di Stato, utilizzata per il trasporto urgente di organi: un’occasione unica per grandi e piccini per conoscerla da vicino!

• Piazza Matteotti

• Gonfiabili e giostre ( a pagamento )

• Piazzetta Piermarini

• Tiro con l’arco e orienteering a cura di Associazione Gaia

• Piazzetta Beata Angela

• La valigia dell’artista (hip hop, contemporanea, classica – lezioni aperte e spettacoli)

-Domenica mattina:

-10.30-11.30 lezioni aperte contemporaneo e hip hop -11:30 spettacolo

– 15.30-17 Lezione aperte di danza contemporanea, hip hop e classico

-dalle 17.30 alle 19 spettacolo di danza

• Porta Romana

• Parete di arrampicata a cura del CAI

• Biblioteca P.I.L.L. – Le Conce

• Laboratori creativi

→ Invito speciale “Porta un libro che hai già letto, fai un dono col tuo affetto! Alla Libreria Pill lo lascerai… e un’avventura nuova porterai!”

• Corso Cavour (davanti a Banca Intesa San Paolo)

• Set fotografici per bambini e famiglie

• Parco dei Canapè

• Pink Nic a cura de La Francescana ( attività prevista nella fascia oraria del pranzo)

In caso di maltempo, verrà data comunicazione ufficiale per eventuali rimodulazioni.





