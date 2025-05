Campionati italiani 10000 metri in pista, Laura Ribigini quinta - Tuttoggi.info

Argento under 23, quinto posto assoluto ma anche minimo per i Campionati Europei Under 23 sfiorato. Laura Ribigini, con i colori dell’Atletica Arcs Cus Perugia, è stata grande protagonista domenica a Cosenza nei Campionati Italiani dei 10000 metri in pista. La perugina ha concluso al quinto posto assoluto, seconda fra le Under 23, siglando il nuovo primato regionale Under 23 e Assoluto dei 10000 metri su pista correndo in 34:58.87 e togliendo quasi un minuto al tempo fatto segnare nel 2019 da Costanza Martinetti di 35:45.93. Per Laura Ribigini, seconda delle Under 23 dietro solo a Greta Stettino (quarta assoluta in 34:41.65) una ulteriore medaglia e un crono non troppo distante dal pass per i Campionati Europei Under 23 di Bergen (Norvegia, 17-20 luglio): l’assalto per una nuova maglia azzurra è quindi rimandato.



