Ternana – Modena dopo le parole di Bandecchi, formazioni e dove vederla

Qui Modena

Canarini al Liberati senza i propri tifosi. Tesser non potrà disporre sulla fascia sinistra di Ponsi, che sarà ancora sostituito da Renzetti.

Probabili formazioni

Ternana: Iannarilli, Sorensen, Bogdan, Mantovani, Diakite, Agazzi, Palumbo, Di Tacchio, Corrado, Partipilo, Favilli. All. Andreazzoli.

Modena: Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti, Armellino, Gerli, Gargiulo, Tremolada, Falcinelli, Diaw.

Arbitro Gualtieri di Asti.

Ternana – Modena, dove vederla

La partita Ternana – Modena (ore 14) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.