“La vostra Ternana la vendo”, stavolta non è solo una sparata di Bandecchi

Annuncio choc del patron rossoverde dopo la seduta del Cda di Unicusano | Ma aggiunge: "Resto candidato sindaco"

“La vostra Ternana la vendo”. Frase choc del presidente dei rossoverdi, Bandecchi. Che su Instagram ha spiegato: “Purtroppo è inevitabile”.

E stavolta non sarebbe solo una sparata di Bandecchi. La scelta di lasciare il mondo del calcio sarebbe arrivata infatti giovedì, nel corso della seduta del Cda di Unicusano, l’università telematica finita nel mirino per presunti problemi con il Fisco. “I soldi sequestrati non aiutano – ha detto Bandecchi – e il Consiglio di amministrazione della Unicusano ha stabilito che nell’indecisione amministrativa e giuridica non ritiene sia necessario investire nel calcio”.