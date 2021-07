Terme Francescane Village, acqua sulfurea tra salute e divertimento

I benefici sono rimasti dal passato fino a oggi, le loro radici e le proprietà vengono ancora custodite in un rigoglioso parco tematico

Ai piedi del Monte Subasio si estende una zona ricca di storia con numerosi reperti di Centri Termali Romani, come testimoniano reperti archeologici rinvenuti ad Assisi, Spello, Bevagna e Cannara e come sottolineato da numerosi studiosi, tra questi lo storico del XVII secolo Fausto Gentile Donnola, che parlando delle sorgenti adiacenti allo stabilimento, ne esaltava le virtù curative e terapeutiche: “L’acqua perfetta e per uso dei bagni et hoggi ancora serve detta acqua per chi patisce di male di fegato e di difficoltà ad urinare”.

Questi benefici però non sono rimasti nel passato, ad oggi le loro radici e le proprietà vengono ancora custodite in un rigoglioso parco tematico con monumenti, piazze e vie dedicate alla storia francescana, che in queste zone ha tratto le sue origini e lasciato le sue principali tracce.

Le sorgenti sgorgano a valle provenienti dal Monte (citato da Dante neil’XI Canto del Paradiso nella Divina Commedia); un’acqua dalle numerose proprietà terapeutiche riconosciute e certificato dal Ministero della Salute.

L’acqua che scorre presso lo stabilimento Terme Francescane Village è un’acqua solfurea.

Le acque di questo tipo vengono impiegate da secoli nelle strutture termali per la cura di varie patologie: malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, malattie cardiovascolari, ginecologiche, reumatiche e dermatologiche, infatti anche ultimamente in un convegno tenutosi a Napoli molti scienziati di fama mondiale e premi Nobel hanno riconosciuto l’utilità per il nostro organismo dell’idrogeno solforato, presente anche nelle Terme Francescane, esaltandone le qualità terapeutiche.

Centro di Fisioterapia e Riabilitazione

Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione San Felice Terme sorge all’interno del Parco Tematico Francescano.

Il nostro staff di medici e fisioterapisti è a vostra disposizione per valutare il vostro caso e per seguirvi in tutte le fasi del percorso riabilitativo.

È possibile soggiornare e trascorrere periodi di riabilitazione usufruendo di un trattamento agevolato per la degenza direttamente all’interno della struttura delle Terme Francescane.

È possibile soggiornare e trascorrere periodi di riabilitazione usufruendo di un trattamento agevolato per la degenza direttamente all'interno della struttura delle Terme Francescane.

L’ideale per una vacanza di coppia, in famiglia o per un viaggio di affari!

Un evento organizzato alle Terme Francescane

