Temperature verso i 30°, le previsioni per l'8 maggio - Tuttoggi

A partire da domani il transito delle nubi medio-alte tenderà a

sporcare leggermente i cieli, ma senza fenomeni di rilievo almeno fino

a domenica.

Nelle ore centrali del fine settimana non si escludono locali temporali sui settori alpini di confine in rapido esaurimento già in serata.

Tra la giornata di oggi e quella di domani le temperature potrebbero inoltre raggiungere e oltrepassare i +30°C: un veloce transito di innocua nuvolosità medio alta, potrà caratterizzare la giornata di domani senza però determinare alterazioni dal punto di vista meteorologico.

La ventilazione si manterrà debole e dipendente dal regime locali delle brezze dominanti su ogni settore, mentre l’umidità relativa al suolo subirà un generale incremento.

A partire da domenica si attende una svolta che darà inizio a fasi di maltempo che caratterizzeranno la prossima settimana.

Previsioni dell’8 maggio

Umbria

Ampi spazi di sereno in mattinata su gran parte della regione, qualche nube in più al pomeriggio sempre senza fenomeni di rilievo; tempo stabile in serata con cieli generalmente poco nuvolosi.

AL NORD



Quella di domani sarà un’altra giornata di tempo stabile al nord Italia con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi per il transito di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti.



AL CENTRO



Tempo stabile e asciutto anche sulle regioni centrali con poche nubi in transito al pomeriggio, fenomeni assenti.



AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo e sole prevalente sia sulle aree peninsulari che sulle isole maggiori fin dalle ore mattutine, sole prevalente anche al pomeriggio e in serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque.



Temperature in aumento su tutte le regioni.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo: https://www.youtube.com/user/CentroMeteoItaliano/videos