Telfer, caos traffico e disagi | Chiesto vertice in Prefettura dal presidente Provincia Lattanzi

I lavori di smontaggio della ‘passerella’ Telfer stanno mettendo a dura prova il traffico in Valnerina, dove si registrano forti disagi sia per i residenti che per gli automobilisti. Il problema diventa ancora più ingestibile nel weekend, quando molti turisti prendono d’assalto la Cascata delle Marmore e sono costretti a deviazioni presso piccoli centri abitati, come Colestatte, che non riescono a sostenere un traffico così intenso: circostanza che si verificherà almeno fino al 30 settembre, data di riferimento per lfine dei lavori.

Il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, ha chiesto formalmente stamattina al prefetto di Terni, Paolo De Biagi, la convocazione di una riunione congiunta, insieme ai Comuni interessati, che già hanno fatto analoga richiesta, dopo la chiusura della SR 209 Valnerina per la vicenda legata alla passerella Telfer.

“L’obiettivo dell’incontro – spiega il presidente nella lettera – è quello di esaminare le problematiche relative alla viabilità dopo l’ordinanza emessa, su richiesta del Comune di Terni, dall’amministrazione provinciale a seguito della pericolosità della struttura”.

Nel frattempo il 19 settembre, alle ore 17.00, il circolo Pd di Papigno (tramite il presidente Sandro Piccinini) ha convocato un’assemblea cittadina, nell’ambito della quale verranno discusse le problematiche relative alla Telfer e l’opportunità di creare un sito di interesse culturale per quanto riguarda l’archeologia industriale.

