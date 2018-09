Terni, ponte Telfer verrà rimosso | Accordo con Ast per smontare i tubi di azoto e idrogeno

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Il ponte della Telfer verrà rimosso. È quanto si apprende dopo il sopralluogo della perizia tecnica svolta sul posto dall’ingegnere Francesco Ansuini. Non ci sono altre soluzioni possibili vista la pericolosità della struttura che, lo scorso 12 settembre , ha ceduto ed alcuni pezzi di ferro sono caduti nel fiume sottostante.

La strada per la Valnerina rimarrà dunque chiusa a oltranza e, proprio questa mattina, l’amministrazione comunale a la Provincia hanno trovato un accordo con Ast che si è impegnata a rimuovere i tubi di idrogeno e azoto che costituiscono l’impalcatura della struttura in ferro sulla quale venivano poggiate delle tavole di legno che servivano da passerella.

Non si hanno ancora informazioni certe sull’inizio e la durata dei lavori, ma il cantiere dovrebbe essere allestito entro termini strettissimi per riaprire il prima possibile la strada che conduce alla Cascata Delle Marmore. Una volta avviata la fase di progettazione, verranno sollecitate con massima urgenza le ditte che daranno il via alla fase operativa che dovrebbe concludersi in 2-3 giorni circa.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa