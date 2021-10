Tari Marsciano, pagamento prima rata senza multe entro il 9 ottobre

Per il 2021 il Comune ha adottato misure compensative ed agevolazioni volte a ridurre il più possibile l’impatto di un aumento generalizzato, su tutto il territorio nazionale, delle tariffe

Negli ultimi giorni stanno arrivando alle famiglie gli avvisi con i moduli per il pagamento della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2021. Sono 3 le rate in cui è diviso l’importo complessivo della tassa dovuta, con scadenza rispettivamente al 30 settembre, al 31 ottobre e al 15 dicembre 2021.

Per quanto riguarda la prima rata, tenuto anche conto che il recapito di alcuni avvisi sta avvenendo successivamente al 30 settembre, il pagamento può essere correttamente effettuato, senza incorrere in nessuna forma di sanzione, entro il 9 ottobre 2021.

Per il 2021 il Comune ha adottato misure compensative ed agevolazioni volte a ridurre il più possibile l’impatto di un aumento generalizzato, su tutto il territorio nazionale, delle tariffe, per lo più determinato dalle nuove modalità di calcolo tariffario introdotte, già dallo scorso anno, dall’Autorità nazionale di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) e dai maggiori costi del servizio legati all’attuazione delle particolari procedure anti covid per la sicurezza di operatori e utenti.

Il Comune ricorda che i cittadini aventi diritto alle agevolazioni sulla tassa legate all’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) devono presentare l’apposito modello compilato (e l’eventuale documentazione allegata) al Comune di Marsciano entro il 15 novembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio. Il modello da compilare può essere scaricato dal sito web dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2241.html o ritirato in formato cartaceo presso il punto di accesso all’ingresso del Municipio.

La richiesta può essere inviata con le seguenti modalità:

posta elettronica certificata indirizzata a comune.marsciano@postacert.umbria.it

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Marsciano (sulla busta va scritta la dicitura “esenzione/riduzione Tari 2021”)

consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Municipio.

L’Area Entrate è a disposizione per informazioni e chiarimenti il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 0758747290/302 entrate@comune.marsciano.pg.it