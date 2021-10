Tapiro ad Ambra, anche Laura Chiatti contro Striscia

L'attrice attacca Staffelli: la vita privata va sempre tutelata, anche se si è delle celebrità | Selvaggia Lucarelli ne ha anche per Vanessa Incontrada

Anche Laura Chiatti contro Striscia la notizia per il Tapiro consegnato a d Ambra Angiolini, che pare sia stata tradita dall’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ambra ha risposto con ironia, ma l’intervento di Staffelli ha indignato molte donne.

“Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a @striscialanotizia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista – ha scritto l’attrice umbra – di una talentuosa attrice come @ambraofficial che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre”.

Per Laura Chiatti, Valerio Staffelli stavolta ha passato il limite: “Esiste una differenza sostanziale tra satira e cattivo gusto. Viviamo in un paese dove ci si batte delle condizioni per i diritti e la tutela delle donne attraverso i mezzi di comunicazione, quando poi ci rendiamo conto che spesso sono proprio i mezzi di comunicazione, se utilizzati in maniera sbagliata, i primi ad coinvolgere ogni progresso ea denigrarci calpestando ogni forma di buonsenso e dignità”.

“Un personaggio è sempre un essere umano”

Quindi una riflessione sulla privacy attenuata dei personaggi pubblici, questione sollevata anche dalla figlia di Ambra, 17enne. “Essere un personaggio pubblico – il pensiero di Laura Chiatti – consiste nell’essere esposto al giudizio altrui , ma non da a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa”.

Il tapiro? Ad Allegri

Per Laura Chiatti il Tapiro si sarebbe dovuto consegnare ad Allegri, “che evidentemente non avuto nessun tipo di riserbo nella tutela della propria compagna o ex”. Per Ambra solo stima, “per essere riuscito nonostante tutto a non perdere l’ironia. Dietro un personaggio esiste sempre l’essere umano, che soffre, gioisce, vince o perde esattamente come chi è solo essere umano, è importante non dimenticarlo mai. Brava@ambraofficial !❤️”.

Selvaggia Lucarelli: un tradimento fa soffrire anche se si è celebri

A sostegno di Ambra anche Selvaggia Lucarelli, che di Tapiri ne ha presi due. Ma stavolta non ci sta: “Un tradimento, la fine di un amore sono già dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori. Non fa meno male, da quando avevi 14 anni, no”.

L’attacco a Incontrada e il “maschio alfa” Allegri

Un “agguato”, quello di Staffelli ad Ambra apparso “crudele” alla Lucarelli. Che ne ha anche per la conduttrice di Striscia la notizia, Vanessa Incontrada, in passato testimonial contro le crudeltà mediatiche a causa del suo aumento di peso: “Pensaci – le dice la Lucarelli – la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu”.

In attesa che il Tapiro venga consegnato al “maschio alfa” Massimiliano Allegri.