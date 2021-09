Tanti visitatori a Gubbio, fino al 30 settembre tamponi gratuiti per turisti under 30 - Tuttoggi

Prorogata di un altro mese l'iniziativa del Comune che mette a disposizione tamponi antigenici gratuiti per i giovani visitatori

L’Amministrazione Comunale di Gubbio, vista la forte presenza di turisti in città anche in questa prima settimana di settembre, torna a mettere a disposizione gratuitamente tamponi antigenici per contrastare la diffusione del Covid 19.

L’inizitativa, partita il 6 agosto e valida per tutto il mese appena concluso (dove sono stati ben 100 i turisti che ne hanno usufruito), è stata dunque prorograta fino al 30 settembre.

I tamponi, da effettuare (previo appuntamento) presso la Farmacia Comunale in Piazza 40 Martiri, sono riservati a tutti i turisti under 30 non vaccinati che trascorreranno almeno una notte in una delle strutture ricettive del territorio comunale, così da poter ottenere il Certificato Verde Elettronico (Green Pass).

Per usufruire di questo servizio gratuito gli interessati dovranno esibire un documento di riconoscimento, una dichiarazione di permanenza in una struttura ricettiva del Comune di Gubbio e, per i maggiorenni, un attestato di richiesta di effettuazione del vaccino alla ASL di provenienza.