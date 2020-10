Tamponi drive e walk through a Umbriafiere, a breve la delocalizzazione - Tuttoggi

Tamponi drive e walk through a Umbriafiere, a breve la delocalizzazione. Ne dà notizia il sindaco Paola Lungarotti che questa mattina, insieme ai Dirigenti del Polo Sanitario, Dott.ssa Daniela Felicioni e Dott. De Angelis, il Dott. Luigi Tardioli, i tecnici dell’Asl, il Responsabile delle postazioni di accoglienza della Regione e il Presidente di Umbriafiere, Dott. Lazzaro Bogliari e collaboratori, ha effettuato il sopralluogo presso il Centro Fieristico di Bastia Umbra per delocalizzare il servizio di effettuazione dei tamponi presso l’area in questione.

Da quanto emerso, la delocalizzazione dovrebbe avvenire in tempi brevi cosi da permettere un alleggerimento dell’utenza sul polo sanitario di Viale F. Giontella e dei conseguenti disagi sulla viabilità in quell’area della nostra città. “Ci rendiamo conto che ciò comporterà un maggiore impegno organizzativo e gestionale dei tamponi drive e walk through ma – dice Lungarotti – la sua delocalizzazione permetterà anche una migliore fruibilità delle strutture sanitarie da parte dell’utenza del comprensorio Assisi-Bastia Umbra -Cannara- Valfabbrica-Bettona“.