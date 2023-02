Sviluppo Locale 2023-2027, al via a Spoleto gli incontri di GAL Valle Umbra e Sibillini - Tuttoggi

“Siamo stati a Spoleto – ha commentato Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini – città importante dove abbiamo voluto incontrare più persone possibili per fare alcuni approfondimenti e capire quali sono le necessità e mettere così in piedi la nostra proposta di strategia di sviluppo locale. In un momento particolare come quello attuale riteniamo che sia necessario strutturarla in un contesto ben definito e quindi ecco il perché di queste iniziative nei territori”.

Secondo la normativa in vigore, per il periodo 2023-2027 dovranno essere selezionati per l’Umbria cinque soggetti attuatori, uno per area classificata omogenea, con un bacino di residenti tra 50mila e 200mila. Il Gal Valle Umbra e Sibillini si candida come Gruppo di azione Locale, essendo già stato soggetto attuatore delle passate politiche LEADER dell’areale composto da 13 comuni nella Valle Umbra e 10 nella Valnerina.

“Abbiamo iniziato il percorso di concertazione – ha aggiunto il direttore del Gal David Fongoli – e con questo primo incontro entriamo nel vivo dei lavori, raccogliendo doverosamente le idee e le osservazioni dei nostri stackholder, dalle istituzioni al mondo agricolo, extra-agricolo, del terziario e del sociale. Stiamo cercando di dare un taglio il più possibile ampio alla nostra strategia rispondendo alla visione di un territorio vitale, sostenibile e competitivo, abbiamo questa ambizione”.

Durante l’incontro spoletino a cui hanno partecipato anche Andrea Sisti, sindaco di Spoleto, Bernardino Sperandio, sindaco di Trevi, e rappresentanti delle associazioni di categoria, per CNA Umbria Federico Gallina e per Confagricoltura Umbria Lucia Del Pasqua, sono stati presentati i primi risultati delle analisi territoriali che il GAL sta conducendo dal punto di vista socio-demografico, socio-economico e del sistema produttivo locale. Il sindaco Sisti ha ricordato come il territorio del Gal Valle Umbra e Sibillini sia vasto ed eterogeneo, ha insistito sulla necessità di una progettazione integrata e multifondo, anche in vista della nascita di nuovi attori, come ad esempio i Distretti del Cibo. “Se si vuole dare prospettiva al territorio bisogna intervenire anche sul turismo rurale – ha commentato Sisti – e cercare di prolungare le permanenze” almeno a quattro giorni. Questo significa “attrezzare” il territorio di servizi e concentrarsi sugli attrattori turistici ambientali artistici e culturali, ma anche potenziare quello che già esiste da anni, come l’enoturismo, l’oleoturismo, ciclovie e più in generale il turismo lento. “Abbiamo un patrimonio notevolissimo – ha concluso Sisti – bisogna investirci”.

La discussione ha permesso di ragionare sugli ambiti strategici da individuare: secondo la proposta del Gal, il 3 (Servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi) e il 5 (Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali) potrebbero essere rispondenti alle esigenze del territorio, sebbene siano emersi utili contributi a favore di altri ambiti a taglio ambientale o proiettati a politiche energetiche.

La discussione verrà approfondita e la proposta di strategia ulteriormente delineata durante il prossimo appuntamento promosso dal Gal Valle Umbra e Sibillini che sarà martedì 14 febbraio alle 16, all’oratorio del Crocefisso di Foligno.