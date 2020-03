Successo del convegno su "Il Bambino prematuro" a cura del Kiwanis Club Foligno - Tuttoggi

Si è tenuto, lo scorso 28 febbraio, a Palazzo Trinci di Foligno il convegno dal titolo IL BAMBINO PREMATURO – TUTTO IL MONDO INTORNO A LUI , promosso dal Kiwanis Club Foligno, dove hanno relazionato Pediatri, Psicologi, Logopedisti, terapisti della Neuro-Psicomotricità e Neuropsichiatri di fama Nazionale e Internazionale.

Tra loro la Dr.ssa Beatrice Messini resp. S.S. Pediatria Osp. di Foligno, Dr.ssa Marta Franci Psicologa Psiocoterapeuta PhD, Res. Centro Dedi – Care Foligno, Dr. Massimo Stortini Neuropsichiatria Infantile Resp. DH Riabilitativo UDGEE Santa Marinella Osp. Pediatrico Bambino Gesù Roma, Dott.ssa Paola Fiorani Psicologa e Logopedista Dialogo Foligno e Spoleto, Dr.ssa Valentina Soffiani Terapista Neuro-Psicomotricità età evolutiva – DH riabilitativo UDGEE Santa Marinella Osp. Pediatrico Bambino Gesù Roma, Dr.ssa Laura Schiaroli Logopedista Responsabile Centro di neuropsicologia Dialogo Foligno e Spoleto, Dr. Tommaso Ministrini Dirigente Medico Primo Livello Medicina Interna Osp. Spoleto.

Il Presidente del Club di Foligno, Marcello De Giuseppe in collaborazione con il suo Direttivo, dopo numerose attività di Service svolte in questo primo quadrimestre dell’anno Sociale, con questo convegno ha voluto approfondire le tematiche legate alle patologie pediatriche in età evolutiva, dopo aver offerto alla città di Foligno un convegno sull’attività vaccinale in età pediatrica che ha visto relatore il famoso ricercatore Prof. Antonio Cassese.

Al convegno il Luogotenente Governatore della Divisione 9 Umbro-Sabina, Prof. Luciano Binnella nel portare il suo saluto, oltre a quello del Governatore del Distretto Italia San Marino Avv. Maura Magni, ha ricordato il prossimo Service Distrettuale “Un Uovo per la Vita” che vedrà impegnati i Club della Divisione nella distribuzione di Uova di cioccolata di Modica ai bambini più bisognosi.