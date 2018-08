Subito tanti tifosi a spingere i Block Devils

Con il raduno al PalaBarton è iniziata la fase di avvicinamento alla nuova impegnativa stagione agonistica per i Block Devils, dopo quella vissuta da assoluti protagonisti lo scorso anno, terminata con la conquista della Coppa Italia e dello Scudetto. Circa 300 i tifosi giunti a salutare con un applauso la prima uscita stagionale dei bianconeri al PalaBarton.

“Bellissimo – ha commentato il tecnico Lorenzo Bernardi – vedere tanta gente al palazzetto. Ci mancava questo posto dopo una pausa così lunga. Dalla prossima settimana cominceremo ad entrare nei temi tecnici che ci siamo posti di migliorare”.

Una grande manifestazione d’affetto da parte dei Sir Maniaci e di tutti gli appassionati perugini, considerando che all’appello, in questa prima fase della preparazione, c’erano soltanto sei giocatori (Dore Della Lunga e Fabio Ricci, insieme ai nuovi acquisti Wilfredo Leon Venero, il più applaudito, Alessandro Piccinelli, Gianluca Galassi e Sjoerd Hoogendoorn), oltre a tutto lo staff tecnico, medico e dirigenziale.

La squadra sino a sabato svolgerà un lavoro quasi esclusivamente fisico di risveglio muscolare sul campo, seguita passo passo dal preparatore atletico Lorenzo Barbieri.

Le prime parole del raduno spettano al condottiero di Perugia, il coach Lorenzo Bernardi. Che parte ovviamente dalla grande accoglienza dei tifosi: “I nostri tifosi non smettono mai di stupirci, hanno un amore viscerale per questa squadra ed è un’emozione molto bella sentirsi parte di questa famiglia allargata. Aspettavano oggi per salutarci, per salutare i nuovi arrivati e per ritrovare chi c’era lo scorso anno. Per noi è una responsabilità in più che dobbiamo avere con grande orgoglio pensando ai sacrifici ed alla passione che questa gente ha verso di noi”.

Si passa al taraflex. “Ci mancava questo palazzetto. È la nostra vita e il nostro lavoro, dopo pause così lunghe vai, per così dire, in astinenza, ti manca il tuo quotidiano. Poi a Perugia l’accoglienza è sempre molto calda ed è sempre un grande piacere ritornare al lavoro e venire quotidianamente al lavoro”.

Si chiude su quello che saranno i prossimi giorni di preparazione. “Adesso la cosa principale è non farsi male e fare il nostro percorso gradualmente cercando di migliorarci. Ovviamente gli allenamenti sono anche un po’ noiosi per i ragazzi, li capisco perché anche a me non è che piacessero moltissimo quando giocavo. Però dobbiamo essere bravi, dobbiamo lavorare sulla tecnica individuale perché poi quando inizieranno le gare ufficiali – conclude Bernardi – non ci sarà più tempo per migliorare i nostri difetti”.

