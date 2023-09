Studenti rapinati, caccia agli altri membri della gang

Arrestato un 20enne di origine albanese residente a Terni, acquisiti i video sulle strade dove è avvenuta l'aggressione

Sulla base delle descrizioni fornite dai testimoni e delle immagini di alcune videocamere di sorveglianza è caccia ai componenti della gang che ha rapinato due studenti a Spoleto. Uno degli aggressori, un 20enne di origine albanese residente a Terni, è stato arrestato dopo un inseguimento di polizia locale e polizia di Stato.

Insieme ad altri quattro giovani era a piazza Campello. Alla vista delle divise ha tentato la fuga insieme agli altri, ma è stato preso. Ed ora è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Al momento del fermo aveva addosso la catenina strappata ad uno degli studenti e due telefoni cellulariu.

I due studenti, di 17 e 18 anni, hanno raccontato di essere stati accerchiati dal gruppo tra via Monterone e via delle Felici, e di essere stati colpiti per farsi consegnare soldi e oggetti di valore.