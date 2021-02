Studentessa 16enne investita lungo la Valnerina, trasportata in ospedale

La giovane studentessa a piedi è stata investita ad Arrone da un mezzo che transitava in direzione Ferentillo, trasportata all'ospedale di Terni

Una studentessa di 16 anni è stata investita nel primo pomeriggio di venerdì (19 febbraio) lungo la strada 209 Valnerina. L’incidente è avvenuto ad Arrone, in vocabolo Isola.

La giovane studentessa a piedi è stata investita da un mezzo che transitava in direzione Ferentillo. E’ comunque rimasta cosciente ma è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Terni per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Terni per i rilievi del sinistro e per regolamentare la circolazione stradale.