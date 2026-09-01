Strappa collana a 86enne e fugge con scooter rubato, arrestato dopo inseguimento - Tuttoggi.info

Un’aggressione ai danni di un anziano, un inseguimento a tutta velocità finito contro un’auto in sosta e infine l’arresto. I carabinieri di Montefalco hanno ammanettato in flagranza di reato un 46enne, accusato di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L’episodio si è consumato nelle vie del paese, dove l’uomo si è avvicinato a un 86enne del posto con la scusa di chiedere una bottiglia d’acqua per dissetarsi. Sfruttando la distrazione della vittima, gli ha strappato con violenza la catenina d’oro dal collo, provocandogli lievi lesioni. LEGGI DETTAGLI