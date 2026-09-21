L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, Milano abbraccia il suo mito - Tuttoggi.info

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L’ultimo saluto a Sandro Mazzola, Milano abbraccia il suo mito

ItalPress

L’ultimo saluto a Sandro Mazzola, Milano abbraccia il suo mito

Lun, 21/09/2026 - 20:03

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MILANO (ITALPRESS) – Davanti a Sant’Ambrogio, il popolo nerazzurro ha dato l’ultimo saluto a Sandro Mazzola con cori, bandiere e il numero 8 sulle maglie. Così Milano si è fermata per ricordare uno dei suoi grandi simboli. A rendergli omaggio la famiglia dell’Inter, gli ex compagni e tanti protagonisti del calcio italiano. In chiesa, le parole per raccontare l’uomo oltre il campione: lo sport, la famiglia, la fede e il legame con la sua città. Poi l’ultimo applauso, prima che il feretro lasciasse Milano per Monza, dove Mazzola è stato sepolto.

col5/gsl

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