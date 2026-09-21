 Laurea magistrale in Sociologia per Giulia Di Cicco Pucci | Foto - Tuttoggi.info
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Laurea magistrale in Sociologia per Giulia Di Cicco Pucci | Foto

Redazione

Laurea magistrale in Sociologia per Giulia Di Cicco Pucci | Foto

Lun, 21/09/2026 - 09:04

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Festa a Spoleto per Giulia Di Cicco Pucci, laureatasi nei giorni scorsi nel corso di laurea magistrale “Sociology and social research” all’Università di Trento (Dipartimento di sociologia e ricerca sociale) con la votazione di 110 e lode.

Giulia – che nel 2024, sempre con il massimo dei voti e la lode, aveva ottenuto la laurea triennale in Sociologia (con la tesi “Mercato e politiche attive del lavoro in Italia) all’Università Alma Mater Studiorum, sede di Forlì – a Trento ha discusso una tesi dal titolo “Perception of Inequality and Support for Redistribution: a Multilevel Cross-National Analysis, 1992-2019”.

Grande la soddisfazione per questo nuovo traguardo da parte del padre Luca e della madre Lisa Pannaccio. Congratulazioni!

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