Laurea magistrale in Sociologia per Giulia Di Cicco Pucci | Foto - Tuttoggi.info

Festa a Spoleto per Giulia Di Cicco Pucci, laureatasi nei giorni scorsi nel corso di laurea magistrale “Sociology and social research” all’Università di Trento (Dipartimento di sociologia e ricerca sociale) con la votazione di 110 e lode.

Giulia – che nel 2024, sempre con il massimo dei voti e la lode, aveva ottenuto la laurea triennale in Sociologia (con la tesi “Mercato e politiche attive del lavoro in Italia) all’Università Alma Mater Studiorum, sede di Forlì – a Trento ha discusso una tesi dal titolo “Perception of Inequality and Support for Redistribution: a Multilevel Cross-National Analysis, 1992-2019”.

Grande la soddisfazione per questo nuovo traguardo da parte del padre Luca e della madre Lisa Pannaccio. Congratulazioni!