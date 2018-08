Strade sicure, al via lunedì tre cantieri urgenti

Lunedì mattina verranno avviati, nell’ambito della strategia Strade Sicure dell’assessorato ai Lavori Pubblici, tre cantieri che risolveranno altrettante emergenze nella rete stradale cittadina. Il primo cantiere riguarda via Ponte Garibaldi, attualmente con una corsia chiusa per un problema al giunto. E’ prevista la modifica con una soluzione a basso impatto economico che comunque sarà sottoposta a verifica.

Previsto anche un intervento in una voragine di media entità tra via Montesanto e via Pola. Cantiere anche per un’altra situazione analoga in via Carnia. In tutti e tre i casi, tranne imprevisti, i cantieri saranno completati alla fine della settimana.

“Si tratta – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Melasecche – di interventi su situazioni che da tempo creano problemi alla viabilità e alla sicurezza stradale e che abbiamo affrontato grazie al recupero di alcune risorse economiche, pur nell’ambito della gravissima situazione finanziaria dell’Ente”.

