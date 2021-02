Strade colabrodo a Montegrillo e Ponte d’Oddi, due odg di Zuccherini

Il consigliere Pd indica le vie dissestate in cui è urgente intervenire | Sicurezza, chieste soluzioni nei due incroci pericolosi

Strade colabrodo a Montegrillo e Ponte d’Oddi, due tra i quartieri più popolosi di Perugia. Che con San Marco e Santa Lucia contano 13 mila abitanti su 70 kmq. Eppure le strade, specialmente in alcuni tratti, sembrano bombardate.

Il consigliere comunale Pd Francesco Zuccherini ha presentato due ordini del giorno affinché la Giunta comunale intervenga.

Zuccherini: le vie da sistemare

“Con questi atti – spiega Zuccherini – si richiede un impegno formale al Comune di Perugia per programmare la riqualificazione delle strade di questi territori, nel prossimo piano annuale. In particolare Strada Ponte d’Oddi, che collega San Marco a Monteripido, lunga quasi 2,5 km, è fortemente danneggiata in tutti i suoi tratti e necessita, in alcuni punti, anche di un investimento importante nella riqualificazione delle tubature sottostanti. A Montegrillo, invece, via Ruini e via Don Luigi Sturzo sono estremamente danneggiate e devono essere riqualificate con urgenza. C’è bisogno di particolare attenzione anche alle vie limitrofe, come via De Nicola, via De Gasperi e viale Montegrillo”.

Incroci pericolosi

Ma la carenza dal punto di vista della sicurezza non riguarda soltanto il manto stradale. “A Ponte d’Oddi – prosegue Zuccherini – ci sono due incroci semaforici da rivedere. Il primo, di fronte alla Parrocchia San Giovanni Apostolo, dove l’incrocio semaforico andrebbe sostituito con una rotatoria, come richiesto in passato anche dai cittadini in seguito ad una raccolta firme, anche al fine di agevolare l’ingresso alla chiesa e quello di Monteripido, che non risponde più alle esigenze di chi lo transita ed è ormai diventato particolarmente pericoloso”.