Stop a nuove antenne 5G, Comune ne ordina rimozione - Tuttoggi.info

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Stop a nuove antenne 5G, Comune ne ordina rimozione

Davide Baccarini

Stop a nuove antenne 5G, Comune ne ordina rimozione

Il Comune di Umbertide ordina la rimozione delle antenne installate su sito protetto. La decisione accolta con favore dal Comitato dei cittadini
Ven, 04/09/2026 - 10:03

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Il Comune di Umbertide dice “no” al potenziamento della stazione radio base di via dei Patrioti e dispone lo smantellamento dei nuovi impianti già installati.

Con la determinazione dirigenziale n. 37/57 firmata ieri (3 settembre) dal responsabile del Settore Assetto e Pianificazione del Territorio, Lorenzo Antoniucci, l’amministrazione ha annullato d’ufficio in via di autotutela la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata da TIM S.p.A. lo scorso giugno, ordinando al gestore la rimozione delle tre nuove antenne 5G e il ripristino dello stato dei luoghi entro 60 giorni. LEGGI DETTAGLI

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