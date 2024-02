"Stesi dalle tesi" per la prima volta a Foligno - Tuttoggi.info

Un incontro di due ore di originale e sorprendente condivisione di saperi, passioni, talenti, idee e storie di vita, ideato e condotto da Adriana Migliucci

“STESI DALLE TESI – la Festa del Bel Sapere” arriva per la 1° volta all’Avamposto Creativo Eklektikòs ideato e curato da Cecilia Cairoli a Foligno per fare una pacifica ma travolgente rivoluzione culturale dei saperi condivisi!

Un incontro a tutta festosa condivisione culturale, in cui daremo nuova vita e voce alle tesi di laurea trasformandole in motore di inimmaginabili connessioni, nuove conoscenze e stimolanti relazioni di autentica umanità.

Un incontro di due ore di originale e sorprendente condivisione di saperi, passioni, talenti, idee e storie di vita, ideato e condotto da Adriana Migliucci, antropologa e facilitatrice culturale, in cui persone – laureate e non – di ogni età e settore, saranno tutte protagoniste attive di questo giocoso storytelling partecipato che da 10 anni si propone come virtuoso strumento di economia circolare della conoscenza.

Ed ecco allora che giocando e conversando nell’accogliente e creativa atmosfera di Eklektikòs, le tesi di laurea diventeranno ponti d’incontro tra conoscenza e vita dando forma a qualcosa di speciale!

Curioso/a? PER CANDIDARTI DA PROTAGONISTA e proporti con la tua tesi discussa in qualsiasi anno e argomento, compila il modulo che trovi qui https://stesidalletesi.it/proponi-la-tua-tesi/

Luogo: Avamposto creativo Eklektikòs, Via IV Novembre, 19, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA

Data Inizio: 23/02/2024

Data Fine: 23/02/2024

Ora: 18:00

Artista: Adriana Migliucci

Prezzo: 0.00