Stefano Lisci in Consiglio regionale, Pd Spoleto: "Vittoria di un territorio" - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SPOLETO

LA VITTORIA DI UN TERRITORIO

STEFANO LISCI È CONSIGLIERE REGIONALE

GRANDE PERFORMANCE DEL PD

Con 3.860 di cui 2.617 conquistati a Spoleto, Stefano Lisci entra nel Consiglio regionale dell’Umbria. Prosegue così l’onda lunga del successo del centrosinistra nella nostra città. Con il Partito Democratico di Spoleto protagonista di performance significative per i risultati positivi conseguiti prima in Comune, poi per l’elezione dell’europarlamentare Camilla Laureti e oggi per la vittoria di Stefania Proietti. Il Pd a Spoleto ha ottenuto il 36,28% di preferenze superando di circa 6 punti percentuali la media su scala regionale.

Intorno alla mezzanotte si è avuta la certezza matematica dell’elezione di Stefano Lisci al sesto posto sui 9 assegnati al Pd. A quel punto dalla sede di viale Trento e Trieste è esploso l’entusiasmo dei numerosi presenti accorsi anche da Castel Ritaldi per festeggiare un risultato storico.

“Sono profondamente grato alle migliaia di persone che mi hanno scelto – ha dichiarato Lisci -. Grato alla mia famiglia, alla squadra che in questi mesi ha lavorato senza sosta per centrare un obiettivo per nulla scontato. Senza una squadra motivata e coesa non si va da nessuna parte. Questa non è la mia vittoria, ma quella di una città e di un territorio per troppi anni tenuto ai margini. Non è la fine di un percorso, ma solo l’inizio che partirà dalla sanità, come ha già specificato la neo presidente Proietti alla quale faccio i più sentiti auguri di buon lavoro. A Spoleto gli elettori hanno affidato la grande responsabilità di recuperare il tempo perduto e noi ci saremo”.