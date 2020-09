Statua della Madonna imbrattata: "Offesa per tutti" - Tuttoggi

Succede a Bettona, lo denuncia la lista civica Il Quadrifoglio

Una statua della Madonna deturpata con una secchiata di quella che sembra essere vernice rossa nel giorno in cui si celebra la Nascita della Beata Vergine Maria.

È successo l’8 settembre tra Cerreto e Passaggio di Bettona e oltre a un post su Facebook pubblicato dalla lista civica Il Quadrifoglio (“Oggi 8 Settembre si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Ecco come alcuni hanno deciso di ‘onorarla’”, si legge), sarebbe anche stata sporta denuncia alle forze dell’ordine.

E su Facebook non manca chi condanna l’atto vandalico contro la statua della Madonna: “Non ci sono più parole, vergogna, non c’è più religione, un’offesa per tutti“, alcuni dei commenti che si leggono sotto l’immagine.