Stagione lirica di Spoleto, al via le prove di Eine Kleine Musik 2023 - Tuttoggi.info

Al via le prove di “Eine Kleine Musik 2023”, lo spettacolo di apertura della 77ma Stagione Lirica Sperimentale che si terrà a Spoleto e nei principali teatri dell’Umbria dal 24 agosto al 24 settembre 2023.

In scena due opere di Giacomo Manzoni, rispettivamente la prima e l’ultima appena composta su commissione dello Sperimentale: La legge – di cui ha curato anche il libretto –e Gli occhi di Ipazia su libretto di Sonia Arienta, in prima rappresentazione assoluta. La direzione musicale è di Marco Angius; regia e scene di Claudia Sorace del gruppo Muta Imago, drammaturgia di Riccardo Fazi e direzione tecnica e luci Maria Elena Fusacchia.

Nell’incontro con le nuove voci dello Sperimentale interpreti di queste produzioni, Manzoni ha ribadito: «È forse inutile a questo punto rilevare che in tutti questi decenni il linguaggio musicale ha subito modifiche radicali: il pubblico non mancherà di notarlo e di rendersi conto di quanto cammino abbia compiuto la musica e lo stesso linguaggio teatrale». A distanza di settant’anni, malgrado il linguaggio musicale sia cambiato, la cruda riflessione sulle necessità dell’uomo che non vengono mai evase è tristemente ancora molto attuale. Così la regista Claudia Sorace: «Quando mi è stato proposto di curare la regia della prima e della più recente opera di Giacomo Manzoni ho pensato fosse una grande opportunità poter percorrere il percorso umano e artistico di una figura che ha attraversato il ‘900. Mi sono chiesta se ci fosse una linea rossa che unisse i segni così distanti nel tempo: i conflitti da cui prende le mosse La Legge (del 1955) siano incredibilmente vicini a quelli che innervano Gli occhi di Ipazia (del 2023). La costante dell’essere umano, sembra dirci Manzoni, è quella di essere immerso in un mondo ingiusto, dove il potere, in ogni sua forma (economica prima di tutto, ma anche religiosa e culturale) cerca di soggiogare chi si oppone ad esso, chi lotta per la libertà e la giustizia».

Intanto ieri pomeriggio in Piazza Duomo a Spoleto, il Teatro Lirico Sperimentale ha ricordato la scrittrice Michela Murgia leggendo alcuni estratti dai suoi libri. Un ricordo del Teatro e di chi vuole bene agli scrittori. Tutte le persone sensibili all’arte e alla lettura sono invitate a partecipare.

Protagonisti della Stagione lirica saranno i cantanti vincitori e idonei dei Concorsi 2022 e 2023, oltre a quelli che la Direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e i cantanti vincitori delle scorse edizioni. Maestri collaboratori: Dahyun Kang, Mauro Presazzi, Pablo Salido Pulido, Lorenzo Tomasini e Antonio Vicentini. Personale tecnico del TLS.

I biglietti sono acquistabili sul circuito online https://ticketitalia.com/ oppure recandosi presso le rivendite autorizzate Ticket Italia.

