Stagione concertistica, il sax e piano online del quartetto "ExclusIVe" - Tuttoggi

Il secondo concerto si terrà domani, domenica 13 dicembre alle ore 17 in streming, mandato online dall'Auditorium Gazzoli, l'Araba Fenice

Continua la 24esima Stagione Concertistica di Terni, anche se in streaming.

Il secondo concerto si terrà domani, domenica 13 dicembre alle ore 17, sempre dall’Auditorium Gazzoli, l’Araba Fenice e ospiterà, “ExclusIVe Saxophone Quartet” composto da: Valentina Renesto al sax soprano, Olga Costa al sax alto, Francesca Simonelli al sax tenore, Stefano Angelici al sax baritono, insieme al pianista Giuseppe Bruno.

Il programma prevede un’originale versione per 4 sassofoni e pianoforte, del Concerto in Do min n.3 Op.37 di Beethoven. A seguire saranno eseguiti due brani di Piazzolla tratti da las cuatro estaciones porteñas ed infine, la Rapshody in Blue di Gershwin.

Per ascoltare il concerto, sarà sufficiente iscriversi al canale YouTube: Assarabafenice, collegandosi all’orario annunciato. Tutti e 4 i concerti in streaming di questo avvio di Stagione saranno gratuiti, grazie al sostegno della Fondazione Carit e della Regione Umbria. “La grande musica classica a casa tua”.