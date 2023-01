Lo sport rende omaggio a San Feliciano con don Davide Tononi

Lunedì appuntamento con la processione con la fiaccola

Tutto è pronto per il tradizionale appuntamento “Lo Sport rende omaggio al Patrono San Feliciano” dal titolo “Sport: una sinfonia di gioia per San Feliciano”. Una serata, che omaggia il Patrono come ormai tradizione, promossa dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Diocesi di Foligno insieme al Centro Sportivo Italiano, comitato provinciale di Foligno.

La fiaccola

La data scelta per l’appuntamento è lunedì 16 gennaio 2023 e prevede alle 20.30 la benedizione e partenza della fiaccola, portata da una staffetta di atleti, che dalla sede della società sportiva Foligno Calcio presso l’impianto sportivo di Corvia, effettuerà un percorso nelle vie cittadino fino a raggiungere alle 21 il santuario Madonna del Pianto (chiesa di Sant’Agostino).