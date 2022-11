“Sport & inclusione: la vittoria più bella”, domani convegno a Terni

Sono previste le testimonianze dirette di atleti e tecnici. Nel convegno si declinerà lo sport come luogo di incontro dove le differenze non sono un ostacolo, ma elementi da valorizzare: la ‘vittoria più bella’ non è più la ricerca della prestazione ad ogni costo, ma non lasciare indietro nessuno.

“In una società che sembra voler premiare esclusivamente modelli comportamentali volti all’esaltazione esasperata dell’io individuale – afferma il presidente del Lions Club Terni Host, Stefano Lupi -, vogliamo accendere la luce su storie di persone, donne e uomini che ogni giorno combattono e vincono la loro battaglia di inclusione attraverso la pratica sportiva. Vogliamo superare l’ignoranza e il pregiudizio. Le ragioni del nostro impegno sono affidate al cuore dei giovani. Le disabilità sono diverse e ciascuna di esse, se accolta e capita, costituisce una ricchezza da tutelare e valorizzare”.

Il convegno sarà l’occasione per lanciare il progetto ‘Campioni come noi’ rivolto alle scuole: con il coinvolgimento di atleti e tecnici delle discipline interessate, i Lions incontreranno gli studenti per parlare di sport e inclusione. Diversi campioni hanno già dato la loro disponibilità: si inizierà con Fabrizio Pagani, campione di apnea.