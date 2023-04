Sport accessibile, la Regione stanzia 1,5 milioni per abbattere le barriere architettoniche - Tuttoggi.info

Per l’Assessorato regionale, l’attività sportiva riveste un ruolo centrale per il benessere psicofisico delle persone diversamente abili. La scelta di orientare il programma annuale per l’impiantistica sportiva 2023 principalmente alla realizzazione di interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche assume particolare rilievo ed è da ritenersi una delle priorità verso cui indirizzare le scelte di investimento.