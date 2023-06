Spoleto66, la Fondazione Carla Fendi presenta "Tutto è un Numero" - Tuttoggi.info

Un progetto interdisciplinare che esplora il legame tra musica e matematica sino all’arte computazionale generativa

La Fondazione Carla Fendi, nel suo impegno in qualità di Main Partner di Spoleto66 Festival dei Due Mondi, rinnova il suo interesse per la Scienza e presenta TUTTO È NUMERO. Un progetto interdisciplinare che esplora il legame tra musica e matematica sino all’arte computazionale generativa attraverso i processi di Machine Learning, facendo riflettere su ciò che l’essere umano è e sarà capace di creare.

L’atto di creare dal nulla al tempo dell’Intelligenza Artificiale. Un’installazione di Gabriele Gianni sulla relazione profonda tra numero e atto creativo, realizzata attraverso gli strumenti della AI, dove l’atto di creare è messo in discussione dalle nuove tecnologie e dall’immensità dei dati che abbiamo digitalmente prodotto. Ci troviamo di fronte a una nuova forma di scrittura, in cui le parole prevedono sé stesse, in cui l’immaginazione diviene immediatamente immagine, in cui il suono può generarsi senza fine attraverso pattern che abbiamo solo la sensazione di intuire.

Nell’ex BATTISTERO DELLA MANNA D’ORO 24 giugno/ 9 luglio 2023 ore 11:00 – 19:00 TUTTO È NUMERO ARTIFICIAL CREATION

Nello spazio rinascimentale del Battistero, “aumentato” dall’AI, una figura digitale di pietra intraprende un cammino che potrebbe portarla ovunque. Innumerevoli statue tra un oceano di dati colmano il vuoto delle antiche absidi, mentre una musica distante genera sé stessa all’infinito.

AL TEATRO CAIO MELISSO SPAZIO CARLA FENDI domenica 9 luglio 2023 ore 17.00 TUTTO È NUMERO INCONTRI

Dalla Matematica, alla Musica, all’Intelligenza Artificiale Coordinati dalla regia di Quirino Conti sul palcoscenico si alterneranno eminenti personalità. Il matematico Paolo Zellini e la presidente dell’associazione mondiale sulla ricerca in AI Francesca Rossi interverranno sulla matematica come fonte di creatività e sull’etica dell’Intelligenza Artificiale. In questo nostro viaggio tra numeri e algoritmi, lo storico della musica Sandro Cappelletto ne introdurrà la derivazione musicale affidandola alla performance di un valente pianista. Maria Teresa Venturini Fendi dice: “TUTTO È NUMERO esplorerà il ruolo dell’algoritmo nel profondo legame tra pensiero creativo, musica e matematica. L’Intelligenza Artificiale ci proietta in un momento esaltante e inquietante insieme, una quarta rivoluzione industriale di cui non conosciamo ancora l’evoluzione”.

Domenica 9 luglio, sul palcoscenico del CONCERTO FINALE dello Spoleto Festival dei Due Mondi il PREMIO CARLA FENDI S.T.E.M. 2023

Il Premio, alla sua tredicesima edizione, verrà conferito all’astronauta ANDREA PATASSA, selezionato tra più di 22.000 aspiranti di tutto il mondo come riserva dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il riconoscimento verrà consegnato dal Maestro Antonio Pappano alla presenza della direttrice artistica del Festival Dei Due Mondi, Monique Veaute e di Maria Teresa Venturini Fendi Presidente della Fondazione Carla Fendi.